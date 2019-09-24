Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 14:26

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Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин Джон Беркоу во вторник подтвердил, что британский парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени (13:30 мск), сообщил телеканал Sky news.

"Я проинструктировал руководителей палаты (общин - ИФ) предпринять необходимые меры для того, чтобы палата общин провела заседание завтра - в 11:30", - заявил Беркоу в эфире телеканала.

Он отметил, что постановление Верховного суда Великобритании о незаконности приостановки работы парламента было "недвусмысленным" и "безоговорочным". При этом, по его словам, попытка воспрепятствовать парламентской деятельности была предпринята в "переломное время для нашей страны (Великобритании - ИФ)", была "незаконной" и "препятствовала исполнению ключевых функций" парламентом.

Беркоу при этом добавил, что, тем не менее, при нынешних обстоятельствах в среду членам парламента не получится задать вопросы премьер-министру.

В настоящий момент Борис Джонсон находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существует определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ИФ) не знаем, то они (депутаты - ИФ) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.

Джонсон приостанавливал работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, которые вернулись бы из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

1ви аю

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