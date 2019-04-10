Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 11:02

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц в среду выразил уверенность, что парламент Великобритании в конечном счете одобрит соглашение по Brexit.

"Я все еще уверен, что в парламенте будет большинство тех, кто согласится на договор между Европейским союзом и Великобританией", - сказал О.Шольц в среду американскому телеканалу CNBC.

По его словам, переговоры между правительством Великобритании и оппозиционной Лейбористской партией благотворны как для Европы, так и для Великобритании.

В среду 10 апреля лидеры 27 стран ЕС обсудят с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ситуацию с Brexit.

Основное внимание будет уделено перспективе переноса Brexit на более поздний срок.

В настоящее время ближайшая возможная дата Brexit - 12 апреля. В ходе саммита Т.Мэй должна будет объяснить европейским политикам, зачем ей нужно еще одно продление сроков Brexit.

1кю аю

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