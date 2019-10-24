Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:16

Лондон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Британское правительство в понедельник представит на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных выборов в Великобритании, сообщил в четверг лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

"Что касается расписания на понедельник(...). У членов парламента появится возможность обсудить и одобрить инициативу, связанную с досрочными выборами в парламент", - заявил он, выступая в британском парламенте.

"Теневой" лидер палаты общин, представляющая британскую оппозиционную Лейбористскую партию, Валери Ваз заявила, что лейбористы поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Brexit без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Brexit.

Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требуется поддержка двух третей членов палаты общин, то есть 434 депутатов. У Консервативной партии Бориса Джонсона в палате общин 288 мест.

Ранее Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News сообщил, что он хочет, чтобы парламент поддержал проведение досрочных выборов 12 декабря.

Джонсон ранее уже призывал к досрочным выборам в Великобритании. Оппозиционная Лейбористская партия в ответ на это заявила, что она не поддержит проведение выборов до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление Brexit.

Ранее парламент поддержал тронную речь королевы Елизаветы II. В поддержку выступили 310 членов парламента, против нее - 294 члена парламента.

Тронную речь, с которой королева традиционно выступает в парламенте, составляет кабинет министров Великобритании, в ней озвучиваются планы британского правительства по законопроектам на предстоящий год.

Традиционно голосование по тронной речи считается символическим. Однако, на фоне последних разногласий премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с парламентом по Brexit, британские СМИ ожидали, что парламент отвергнет речь.

Королева Великобритании Елизавета II в ходе речи перед британским парламентом 14 октября назвала приоритетом действующего британского правительства выход из ЕС 31 октября.

Елизавета II также сообщила, что британское правительство намерено укрепить систему здравоохранения в Великобритании и продолжить борьбу с преступлениями с применением насилия. Темы здравоохранения и преступности являются острыми вопросами для британцев.

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