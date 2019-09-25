Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 12:42

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламент Великобритании в среду возобновил заседания после того, как накануне Верховный суд страны признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает телеканал Sky news.

Примерно в 11:30 по местному времени (13:30) депутаты начали собираться в зале заседаний палаты общин.

"Добро пожаловать обратно на наше место работы", - сказал депутатам спикер палаты общин Джон Беркоу.

Верховный суд Великобритании накануне единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным.

В постановлении Верховного суда подчеркивалось, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

Джонсон в свою очередь накануне заявлял, что хотя он не считает правильным это постановление Верховного суда, однако это вердикт, который необходимо уважать.

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