***В то же время в палате общин пройдут дебаты и другое связанное с Brexit голосование

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Палата общин британского парламента в пятницу не станет проводить голосование по одобрению сделки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на источники.

В то же время, источники подчеркнули, что в пятницу в палате общин пройдут дебаты по Brexit.

Ранее сообщалось, что британское правительство представило в парламент некий документ, дебаты по которому пройдут в пятницу в 17:00 по лондонскому времени (20:00 мск). После дебатов в парламенте пройдет голосование.

Лидер палаты общин парламента Великобритании, ответственная за связь и работу правительства в палате общин, Андреа Лидсом рассказала, что инициатива правительства, которую парламент рассмотрит в пятницу "будет связана с выходом Великобритании из ЕС". Она подчеркнула, что документ, предложенный правительством, "будет соответствовать законам, решению Европейского совета и спикера".

"Единственный путь обеспечить выход в соответствии с графиком - 22 мая - это одобрить соглашение о выходе до 23.00 29 марта (2.00 мск 30 марта), то есть завтра", - заявила А.Лидсом в во время выступления в парламенте.

Из ее слов британские СМИ сделали вывод, что в пятницу в парламенте пройдет третье голосование по сделке Т.Мэй по Brexit, однако источники Sky News такую возможность отвергают. Также СМИ полагают, что в пятницу Т.Мэй может представить на голосование только одну из двух частей сделки с Брюсселем: договор о выходе Великобритании из ЕС, таким образом, выполнив условия Брюсселя для продления сроков Brexit до 22 мая.

Газета The Guardian также сообщает, что в палате общин в пятницу пройдет голосование, связанное с Brexit, но это будет не так называемое "значимое голосование", то есть голосование, на котором парламент одобряет или отвергает сделку по Brexit.

Спикер палаты общин Джон Беркоу рассказал, что он пока не видел документа правительства. Ранее он заявлял, что не примет для голосования в палате общин дважды провалившееся соглашение Т.Мэй в прежней форме.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату. Теперь, если соглашение по Brexit будет одобрено, то выход Великобритании из ЕС состоится 22 мая. Если сделка не получит одобрения парламента, то сроки Brexit переносятся на 12 апреля, а британское правительство до этой даты должно представить Брюсселю план своих действий.

Британские журналисты полагают, что, несмотря на четкое условие ЕС о том, что сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая только в случае одобрения соглашения по выходу Великобритании из ЕС палатой общин до 29 марта включительно, пятничное заседание может позволить продлить Brexit до 22 мая.

Два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.

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