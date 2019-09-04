Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 22:53

Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

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