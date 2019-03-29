Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 15:50

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Члены британской палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа проголосовали 286 членов палаты общин.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениями с ЕС - члены палаты общин в пятницу не рассматривали.

26-страничная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с почти 600-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составляет пакет документов, которые были согласованы на саммите ЕС 25 ноября.

Политическая декларация является не носящим юридически обязательный характер документом, в котором обозначены планы отношений ЕС и Великобритании после Brexit.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС является юридически обязывающим документом, в котором обозначены условия выхода Великобритании из ЕС. В том числе туда внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

На прошлой неделе ЕС согласовал решение, согласно которому сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая, если британский парламент до 29 марта включительно утвердит именно соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Вторая часть сделки в решении ЕС не упоминается.

В среду СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам Консервативной партии, что она уйдет со своего поста, в случае, если они поддержат ее сделку с Брюсселем.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

Теперь Т.Мэй предстоит до 12 апреля представить ЕС свой дальнейший план по Brexit, в противном случае страна покинет ЕС в этот день без сделки.

Два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.

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