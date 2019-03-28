Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 1:39

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Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Британский парламент отклонил восемь опций Brexit, вынесенных на голосование спикером палаты общин Джоном Беркоу.

Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

Дж.Беркоу вынес на голосование в парламенте 8 возможных вариантов развития событий. Это Brexit без сделки 12 апреля, опция Common Market 2.0, опция EFTA/EEA, предложение создать постоянный таможенный союз с ЕС после Brexit, так называемый "альтернативный план" лейбористов", отмена статьи 50 Лиссабонского договора, народный референдум по любой сделке с Брюсселем и "план Б", предложенный парламентарием-тори Маркусом Фишем.

Опция Common Market 2.0 предполагает, что Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Похожая на Common Market 2.0 третья опция EFTA/EEA предлагает Великобритании остаться в Европейской экономической зоне и вновь вступить Европейскую ассоциацию свободной торговли. В то же время, этот вариант выступает против вступления Великобритании в таможенный союз с ЕС.

Пятый вариант, предложенный лидером лейбористов Джереми Корбином, предполагает план тесного экономического сотрудничества Великобритании и ЕС, в том числе "всеобъемлющий таможенный союз" и "тесное сотрудничество" с европейским единым рынком.

Шестой вариант, предложенный представителем Шотландской национальной партии, призывает отменить Brexit в случае, если за несколько дней до выхода из ЕС Brexit парламент так и не сможет согласовать сделку с Брюсселем. В таком случае, депутатам предлагается проголосовать по вопросу выходе из ЕС без соглашения, и если они отвергнут этот вариант, - отменить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Еще одна опция от лейбористов предлагает провести всенародное голосование по любому из вариантов соглашения с Брюсселем. Без поддержки британских подданных парламент не сможет ратифицировать соглашения, говорится в предложении.

Заключительный, восьмой, вариант, предложенный консерватором М.Фишем, призывает правительство согласовать с ЕС двухлетний период, в который британские товары, несмотря на выход Великобритании из Евросоюза, смогут беспрепятственно поступать на рынок ЕС. Также этот вариант предлагает продолжить Лондону совершать взносы с бюджет ЕС до конца 2020 года.

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