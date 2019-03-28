Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 1:37

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Британский парламент отклонил восемь опций Brexit, вынесенных на голосование спикером палаты общин Джоном Беркоу.

Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

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