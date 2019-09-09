Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 13:34

Лондон. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Парламент Великобритании в понедельник официально приостановит работу до 14 октября, что будет самым длинным перерывом в работе парламента в современной истории, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит

"Работа парламента будет приостановлена сегодня в конце рабочего дня", - заявил представитель, подчеркнув, что это произойдет независимо от результатов голосования по проведению внеочередных выборов в октябре.

Он также призвал проголосовать за проведение внеочередных выборов, чтобы "дать общественности возможность принять решение".

Говоря о дате Brexit, он отметил, что Джонсон "не собирается добиваться очередной отсрочки".

Ранее сообщалось, что Джонсон инициировал приостановку работы парламента с первой декады сентября.

Планы правительства подразумевают приостановку парламентской деятельности с 9 сентября по 14 октября - даты, когда перед депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

Ранее в сентябре палата общин британского парламента приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо было заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

1ви ар

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