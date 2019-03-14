Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 19:27

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта 2019 на 30 июня 2019 года.

За это предложение проголосовали 412 депутатов, а против - 202.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

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