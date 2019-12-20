Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 15:37

Лондон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Палата общин британского парламента в пятницу предварительно одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС, который включает согласованное премьером страны Борисом Джонсоном с Брюсселем соглашение по Brexit.

"За" проголосовали 358 депутатов, "против" - 234.

Это было первое, промежуточное, голосование палаты общин нового созыва по данному законопроекту. Ожидается, что теперь, уже в следующем году, обе палаты парламента вновь обсудят законопроект, а затем состоится окончательное голосование.

Выступая в пятницу в нижней палате перед голосованием, Джонсон заявил, что этот законопроект "отвергает (возможность - ИФ) дальнейшей отсрочки". "Он обеспечивает выход (Великобритании из ЕС - ИФ) 31 января", - указал премьер.

Премьер также отметил, что законопроект "открывает путь для амбициозного соглашения о свободной торговле".

Голосование по соглашению по Brexit состоялось впервые после того, как в Великобритании состоялись парламентские выборы, по итогам которых Консервативная партия Джонсона получила большинство - 365 мест в 650-местном парламенте. Этот показатель стал самым значительным большинством, которое когда-либо добивались консерваторы со времен британского премьера Маргарет Тэтчер. Именно по этой причине ожидалось, что в пятницу законопроект легко получит одобрение нижней палаты.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

После выборов в Великобритании председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал британский парламент как можно быстрее заняться ратификацией соглашения по Brexit, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров: сторонам предстоит согласовать принципы будущих отношений, в частности, в сфере торговли.

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