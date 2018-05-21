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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 11:04 21.05.2018 - 11:04

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Правительству Великобритании следует изучить и устранить пробелы в санкционном законодательстве, выработать совместно с ЕС, США и странами G7 стратегию противодействия "потоку грязных денег" из России в Лондон, говорится в докладе "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", подготовленном членами комитета по международным делам Палаты общин.

В докладе говорится, что "использование Лондона в качестве базы для коррупционных активов близких к Кремлю лиц... угрожает национальной безопасности Великобритании".

"Борьба с этим должна стать основным приоритетом внешней политики Великобритании", - отмечается в нем.

"Существенное влияние последних американских санкций против России демонстрирует потенциал преследования связанных с Кремлем лиц в качестве способа оказания давления на режим, чтобы изменить его агрессивное и дестабилизирующее поведение", - сказано в докладе.

По словам главы комитета по международным делам Палаты общин Тома Тагендхэта, которого цитирует Guardian, правительство должно "четко обозначить, что Кремлю больше не рады на наших рынках".

"Нам следует объединить наши усилия, чтобы заявления соответствовали действиям - в Сити, посредством правительственной политики союзников США, G7 и ЕС... Мы призываем Форин-офис обозначить последовательную стратегию по России, которая соединяется воедино дипломатическими, военными и финансовыми инструментами, и которую Великобритания может использовать, чтобы противостоять агрессии российского государства",- сказал Т.Тагендхэт.

В качестве рекомендации парламентарии предложили правительству Британии сотрудничать с партнёрами, чтобы затруднить России привлечение заемных средств на международных рынках.

"(Сохранение) возможности России выпускать новые суверенные долговые обязательства на мировых рынках при участии находящихся под санкциями банков подрывает санкционный режим и поддерживает агрессивное поведение российского государства. Однако, любые действия, принимаемые в целях ограничить или запретить выпуск российских долговых обязательств, должны приниматься совместно ЕС, США и другими международными партнерами в целях обеспечения их эффективности", - отмечается в докладе.

"Мы призываем правительство расследовать пробелы санкционного режима, которые позволили такой компании как En+ разместиться на Лондонской фондовой бирже и работать со странами G7, чьи рынки лидируют в финансовом мире, и с другими международными партнерами, а также как можно скорее устранить эти пробелы", - отмечается в докладе.

En+ подконтрольна Олегу Дерипаске, спустя несколько месяцев после размещения на Лондонской бирже компания и бизнесмен попали под американские санкции.

Также в комитете по международным делам призвали правительство Британии согласовать с партнерами запрет на покупку облигаций, организаторы размещения которых являются субъектами санкционного режима, а также на обслуживание российского суверенного долга для европейских клиринговых организаций.

эф во*

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