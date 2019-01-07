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Британский парламент проголосует по законопроекту по Brexit 15 января - СМИ

Лондон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Голосование в британской Палате общин по законопроекту о выходе страны из ЕС запланировано на 15 января, сообщает в понедельник канал Sky News со ссылкой на источники.

"Источники Sky News сообщают, что члены парламента выскажутся по соглашению о Brexit во вторник, 15 января", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй в интервью BBC сообщила, что голосование пройдет 14 или 15 января. В течение недели до этого времени парламентарии будут проводить дебаты.

Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit 25 ноября 2018 года.

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