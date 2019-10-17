Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 15:40

*** Возможность поражения на голосовании правительство не рассматривает

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Член кабинета министров Британии, отвечающий за подготовку к Brexit Майкл Гоув заявил, что голосование по соглашению с ЕС состоится в британской палате общин в субботу 19 октября, сообщают британские СМИ.

По его словам, правительство приняло решение провести голосование в парламенте в эту субботу, несмотря на заявления Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) о том, что она не поддержит соглашение.

"Думаю, люди по всей стране просто хотят, чтобы Brexit произошел... Мы не рассматриваем возможность поражения", - отметил Гоув.

"... Мы будем разговаривать с коллегами из всех партий, включая DUP, в ближайший день или два, и я надеюсь, что люди увидят, что это соглашение - лучший вариант пути вперед", - добавил он.

Ранее в четверг партия DUP неоднократно заявила, что не согласна с вариантом соглашения, разработанным Борисом Джонсоном. У DUP 10 мест в палате общин, состоящей из 650 депутатов, но консерваторы нуждаются в поддержке этой партии, равно как и других.

Также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что ее партия не поддержит согласованную Борисом Джонсоном сделку с ЕС. У этой партии 35 мест в 650-местной палате общин.

Лидер партии Brexit Найджел Фараж призвал британский парламент не поддерживать это соглашение, поскольку оно "привяжет Британию к ЕС". Его партия не представлена в парламенте Британии.

Лидер проевропейской партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон также заявила, что ее партия намерена "остановить Brexit". У этой партии 19 мест в парламенте.

Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ вместе с консерваторами поддержит часть лейбористов.

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