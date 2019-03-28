Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 1:34

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Британский парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля в случае, если сделка одобрена не будет.

Результаты голосования в среду вечером огласил спикер британской палаты общин Джон Беркоу. "За" проголосовал 441 парламентарий при необходимом большинстве в 336 голослв, "против" - 105 человек.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

Таким образом, парламент согласовал достигнутую по срокам последнюю договоренность Великобритании с Евросоюзом.

1тф гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!