Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 11:11

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Великобритании 21 апреля вернется к работе после перерыва, вызванного ситуацией с коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье издание The Independent.

"Парламент вернется (к работе - ИФ) 21 апреля, чтобы исполнять свои важнейшие конституционные функции надзора (за деятельностью властей - ИФ), согласования финансовых расходов и законотворчества", - цитирует издание представителя лидера палаты общин Джейкоба Рис-Могга.

Как сообщает представитель Рис-Могга, "в эти беспрецедентные времена" идет подготовка вариантов возобновления работы парламента, которые на следующей неделе будут представлены спикеру палаты общин, правительству и другим имеющим отношение к этому делу сторонам.

25 марта парламент Великобритании примерно на месяц прекратил работу из-за пандемии коронавируса.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в Великобритании выявлены 79 885 случаев COVID-19, скончались 9 892 человека с коронавирусом.

1аю аг

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