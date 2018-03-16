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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 13:23 16.03.2018 - 13:23

*** По его мнению, турнир следует провести "в другой стране или в нескольких странах"

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Киннок в пятницу выступил за отсрочку проведения Чемпионата мира по футболу, который должен состояться летом 2018 года в России.

"Я считаю, мы (с другими странами - ИФ) должны всерьез рассмотреть оформление общего ходатайства к ФИФА относительно того, чтобы перенести Чемпионат мира по футболу на 2019 год и провести его в другой стране или в нескольких странах", - сказал политик в эфире радиостанции "Би-би-си радио 4".

По мнению С.Киннока, такой шаг должен быть осуществлен в связи с недавним ухудшением взаимоотношений России и Британии из-за отравления Сергея Скрипаля.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Как сообщалось, С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии. Они помещены в больницу и народятся в коме.

По результатам расследования, они были отравлены веществом нервнопаралитического действия. Вину за отравление Т.Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

С.Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.

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