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Этот контент был опубликован 7 июля 2018 г. 22:14 07.07.2018 - 22:14

Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Британские медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервнопаралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери, сообщает в субботу "Скайпе ньюс".

По данным телеканала, проблемы со здоровьем стража порядка напрямую связаны с этим делом. При этом пока не приводится подробностей ни о диагнозе, ни об обстоятельствах, в которых полицейскому потребовалась медпомощь.

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