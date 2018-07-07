Британский полицейский отправлен на лечение в больницу Солсбери в связи с "делом Эймсбери" - СМИ
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Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Британские медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервнопаралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери, сообщает в субботу "Скайпе ньюс".
По данным телеканала, проблемы со здоровьем стража порядка напрямую связаны с этим делом. При этом пока не приводится подробностей ни о диагнозе, ни об обстоятельствах, в которых полицейскому потребовалась медпомощь.
1во бе
Интерфакс