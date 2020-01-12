Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 10:52

Лондон. 12 января. ИНТЕРФАКС - Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, которого на несколько часов задержали в Тегеране, заявил в воскресенье, что не принимал участия в демонстрациях против властей.

"Я могу подтвердить, что не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пошел на мероприятие, которое было заявлено как акция памяти жертв трагедии рейса PS752. Это нормальное желание - оказать дань памяти, некоторые жертвы были британцами. Я ушел спустя пять минут, когда кто-то начал выкрикивать лозунги", - написал он в Twitter.

"Арестовывать дипломатов, конечно же, незаконно во всех странах", - отметил он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международных прав.

Как сообщалось, акция около университета Амира Кабира в Тегеране в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

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