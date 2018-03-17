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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 8:00 17.03.2018 - 08:00

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу в субботу вызван в министерство иностранных дел, сообщили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Посол Великобритании вызван в МИД", - заявили в МИД РФ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по ответным мерам Москвы в отношении Лондона приняты и в ближайшее время будут доведены до британской стороны.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям.

Тем временем, телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что 23 российских дипломата покинут Великобританию 20 марта.

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