Британский посол соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 10:17

Москва/Лондон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске.

"Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб, и выражаю мои искренние соболезнования всем, кто пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в аккаунте британского посольства в Twitter.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

38 человек погибли, поиски еще трех ведутся.

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