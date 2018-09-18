Британский постпред при ООН напомнила РФ об особой роли в реализации договоренностей по Идлибу
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Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс во вторник заявила, что Россия играет ключевую роль в имплементации плана по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.
"И как сказали другие выступающие, Россия имеет особую роль, в том что касается его (плана по Идлибу - ИФ) выполнения", - сказала К.Пирс, выступая на заседании СБ ООН во вторник.
Он отметила, что российская сторона, будучи постоянным членом СБ ООН, несет особую ответственность за то, что касается ситуации в области безопасности.
"Россия - постоянный представитель ООН c особой ответственностью для мира и безопасности во всем мире. Россия должна оказывать влияние на сирийские власти, иначе преступления против сирийского народа будут фактически совершаться от имени России", - подчеркнула постпред Великобритании.
Она добавила, что необходимо, чтобы турецкий план по Идлибу, который обсуждался с Россией, "развивался и выполнялся".
Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.
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Интерфакс