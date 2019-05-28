Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 18:41

Нью-Йорк (ООН). 28 мая. ИНТЕРФАКС - Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обратилась к воюющим сторонам в Сирии с призывом к соблюдению режима прекращения огня.

"Насилие возросло в последние дни. Я присоединяюсь к другим в призыве соблюдать режим прекращения огня. Призываем все стороны соблюдать сочинское соглашение", - сказала она на заседании СБ ООН.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

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