Британский премьер высказывается за усиление санкций против России
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Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду в парламенте высказалась за ужесточение санкций ЕС в отношении России.
"Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что минские соглашения не выполняются, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - сказала Т.Мэй.
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Интерфакс