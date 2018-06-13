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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 13:46 13.06.2018 - 13:46

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду в парламенте высказалась за ужесточение санкций ЕС в отношении России.

"Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что минские соглашения не выполняются, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - сказала Т.Мэй.

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