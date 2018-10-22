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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 18:00 22.10.2018 - 18:00

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, заявила, что не считает подходящим вариант с продлением переходного периода после начала процедуры выхода страны из состава ЕС (Brexit).

"Я не придерживаюсь (варианта - ИФ) с продлением переходного периода, и я не хочу этого. Я рассматриваю любую форму увеличения (переходного периода - ИФ) как нежелательную", - сказала она.

На прошлой неделе Т.Мэй на саммите ЕС заявила журналистам, что в связи с нынешней ситуацией вокруг Brexit возможен вариант с продлением переходного периода после начала выхода страны из ЕС. Однако она пояснила, что этот вариант "как ожидается, не будет задействован".

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил накануне в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что Лондон должен контролировать сроки переходного периода при Brexit. Он подчеркнул, что переходный период либо не должен длиться долго, либо Великобритания обязана иметь возможность отказаться от него.

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