Британский премьер заявила о негативном отношении к продлению сроков переходного периода при Brexit
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Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, заявила, что не считает подходящим вариант с продлением переходного периода после начала процедуры выхода страны из состава ЕС (Brexit).
"Я не придерживаюсь (варианта - ИФ) с продлением переходного периода, и я не хочу этого. Я рассматриваю любую форму увеличения (переходного периода - ИФ) как нежелательную", - сказала она.
На прошлой неделе Т.Мэй на саммите ЕС заявила журналистам, что в связи с нынешней ситуацией вокруг Brexit возможен вариант с продлением переходного периода после начала выхода страны из ЕС. Однако она пояснила, что этот вариант "как ожидается, не будет задействован".
Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил накануне в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си, что Лондон должен контролировать сроки переходного периода при Brexit. Он подчеркнул, что переходный период либо не должен длиться долго, либо Великобритания обязана иметь возможность отказаться от него.
1аю ар
Интерфакс