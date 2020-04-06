Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 14:44

Лондон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Инфицированный коронавирусом 55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что, несмотря на перевод в больницу, он не теряет присутствия духа.

"Прошлой ночью по совету моего доктора я отправился в больницу для сдачи некоторых стандартных тестов, потому что у меня до сих пор наблюдаются симптомы коронавируса. Я в бодром настроении и поддерживаю связь с моей командой, пока мы работаем вместе, борясь с коронавирусом и оберегая всех (жителей страны)", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был госпитализирован. При этом британский министр по делам местного самоуправления Роберт Дженрик сообщил журналистам, что Джонсон продолжает работать из больницы.

Издание Daily Mail указывало, что Джонсона госпитализировали из-за обеспокоенности врачей его состоянием: так, симптомы болезни, включая высокую температуру, у Джонсона не смягчались, несмотря на то, что с момента получения положительного анализа на наличие коронавируса прошло 10 дней.

В свою очередь эксперты отмечают, что, если высокая температура держится у пациента более недели, существует риск возникновения пневмонии. Как напоминало Daily Mail, звучали утверждения, что Джонсон во время телеконференций сильно кашлял.

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