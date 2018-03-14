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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 6:19 14.03.2018 - 06:19

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в среду объявить в парламенте о конкретных мерах, которые она намерена предпринять в отношении России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила газета Jersey Evening Post.

Она отмечает, что на среду запланировано заседание под председательством премьера британского комитата нацбезопасности с участием руководства силовых структур и министров, затем Т.Мэй, как предполагается, должна выступить в палате общин парламента Великобритании, где может назвать предполагаемые шаги в отношении РФ.

Ранее газета Guardian назвала в качестве возможных мер против России высылку российских дипломатов, бойкот ЧМ по футболу, наращивание сил НАТО на границах с Россией, введение новых антироссийских санкций, блокировку банковских счетов российских предпринимателей, отключение российских банков о системы Swift, лишение лицензии на работу в Великобритании российского телеканала RT и ряд других.

Вместе с тем, ряд партнеров Великобритании заявили о солидарности с Т.Мэй.

Так, вопрос о введении новых санкций в отношении России готова рассмотреть Австралия, о чем заявила глава австралийского МИД Джулия Бишоп. Она также сказала, что "поддерживает призыв" Лондона о проведении по инциденту в Солсбери заседания СБ ООН.

С осуждением применения нервнопаралитического газа выступило правительство Испании и заявило о "солидарности" с британским кабинетом.

Президент США Дональд Трамп обсудил с Т.Мэй инцидент по телефону. Он "согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении Белого дома.

Ранее Т.Мэй поставила России ультиматум, в соответствии с которым Россия должна была дать ответы на вопросы, связанные с отравляющим веществом, до 00:00 среды.

Россия призывает Великобританию обойтись без запугивания и не говорить на языке ультиматумов, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?" - сказала М.Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) во вторник, подчеркнув, что Россию "пугать не надо".

гк гс

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