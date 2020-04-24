Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 2:52

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в понедельник выйти на работу, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса в стране, сообщила британская газета Тhe Telegraph.

Джонсон после лечения от вызываемой коронавирусом пневмонии был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

По данным издания, премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами кабинета на следующей неделе, чтобы войти в курс дела.

Министры работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции и, возможно, ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны, отмечается в сообщении.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании, по состоянию на вечер минувшего четверга, зафиксировано 139 тыс. 246 случаев заражения коронавирусом COVID-19 при 18 тыс. 738 скончавшихся.

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