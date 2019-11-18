Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 4:17

Лондон. 18ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявит, что решительно настроен вывести страну из Евросоюза в случае победы консерваторов на парламентских выборах 12 декабря.

"С консервативным правительством большинства вы можете быть уверены, что мы осуществим Brexit и выйдем с новой сделкой, которая уже согласована - это будет прекращением неопределенности и путаницы, которые парализовали нашу экономику", - скажет Джонсон, выступая перед крупным британским бизнесом.

Отрывки из его предстоящего выступания были распространены накануне.

По мнению Джонсона, "Британия застряла в тупике, а ее экономика застряла на первой передаче".

Премьер, выступая на ежегодной конференции Конфедерации британской промышленности, скажет, что, хотя крупные предприятия ясно дали понять, что они не поддерживают Brexit, ясно, что теперь и они хотят определенности.

Со своей стороны, лидер британских лейбористов Джереми Корбин в случае победы его партии на декабрьских выборах планирует позволить подданным Великобритании выбрать, хотят ли они покинуть ЕС или остаться в его составе.

"Мы предоставим этот выбор британским подданным, и они примут это решение", - сказал лидер лейбористов в воскресенье в эфире телеканала BBC.

"За три месяца мы согласуем реальный и осмысленный вариант выхода (из ЕС - ИФ) и вынесем его на голосование вместе с вариантом "остаться"", - заявил Корбин.

На прямой вопрос о том, хочет ли Корбин, чтобы Великобритания вышла из ЕС, он ответа не дал, заметив, что желает "тесных отношений с ЕС в будущем" и будет подчиняться решению британцев по Brexit.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон неоднократно обвинял Корбина в том, что тот открыто не заявляет, какой позиции по Brexit придерживается, и не рассказывает о своих планах по выходу Великобритании из ЕС.

1гк де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!