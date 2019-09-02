Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 19:29

Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в контексте ситуации вокруг Brexit, заявил в понедельник об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент.

"В данный момент давайте позволим переговорщикам (по теме Brexit - ИФ) заниматься своей работой... и без выборов. Я не хочу выборов, вы не хотите выборов", - сказал Джонсон после заседания кабинета министров.

При этом он выразил уверенность в том, что на саммите лидеров ЕС в октябре удастся достичь необходимого соглашения по Brexit, которое парламент сможет как следует изучить.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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