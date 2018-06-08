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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 3:54 08.06.2018 - 03:54

Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - На открывающемся в пятницу саммите "большой семерки" премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить с инициативой о создании специальных "сил быстрого реагирования" на кибератаки и "убийства" со стороны России, сообщил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России..., будь то война в киберпространстве или убийства", - цитирует высказывание министра компания BuzzFeed.

Компания ссылается на имеющуюся в ее распоряжении аудиозапись частной беседы Б.Джонсона с членами британской Консервативной партии.

Глава МИД отметил: "Проблема в том, что Россия слишком хороша в распространении насилия, они просто замечательны. Мы должны определять и устранять это".

гк тг

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