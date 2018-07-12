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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 2:41 12.07.2018 - 02:41

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может способствовать снижению уровня конфронтации, сообщили британские СМИ со ссылками на канцелярию премьера.

"Я приветствую встречу президентов Трампа и Путина. Каналы связи между США и Россией могут способствовать снижению рисков конфронтации", - сказала она на рабочем ужине в ходе проходящего в Брюсселе саммита НАТО.

Премьер также отметила, что налаживание отношений с Россией является "долгосрочной целью" Великобритании.

Встреча В.Путина в Д.Трампа намечена на 16 июля в Хельсинки.

1гк гс

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