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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 3:04 12.07.2018 - 03:04

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Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может способствовать снижению уровня конфронтации, сообщили британские СМИ со ссылками на канцелярию премьера.

"Я приветствую встречу президентов Трампа и Путина. Каналы связи между США и Россией могут способствовать снижению рисков конфронтации", - сказала она на рабочем ужине в ходе проходящего в Брюсселе саммита НАТО.

Премьер также отметила, что налаживание отношений с Россией является "долгосрочной целью" Великобритании.

В то же время, как сообщает газета Guardian, Т.Мэй сказала: "Раз уж мы контактируем с Россией, мы должны делать это с позиций единства и силы, сохраняя надежду на лучшее будущее. Однако мы должны быть четкими и непоколебимыми в вопросах, по которым Россия должна изменить свое поведение, чтобы оно стало реальностью".

Премьер добавила: "Поскольку Россия продолжает предпринимать попытки подрыва наших интересов и ценностей, мы должны продолжать сдерживание и противостояние этим усилиям".

По информации издания, Т.Мэй обратилась к Д.Трампу с просьбой поднять на встрече с В.Путиным проблему отравляющего вещества "Новичок" в Солсбери, в применении которого Лондон обвиняет Москву.

Встреча В.Путина в Д.Трампа намечена на 16 июля в Хельсинки.

1гк гс

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