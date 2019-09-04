*** Он предлагает провести их 15 октября
Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду выступил с призывом к проведению досрочных выборов, сообщает британский телеканала Sky News.
Его заявление прозвучало после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.
"Выборы должны быть проведены во вторник 15 октября, - заявил Джонсон, выступая в палате общин британского парламента. - Эта палата не оставляет другого выбора, кроме как дать возможность общественности принять решение о том, кто является премьер-министром".
Вместе с тем Джонсон в очередной раз заверил, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября "при любых обстоятельствах".
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