Британский премьер приняла отставку министра по делам Brexit
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и поблагодарила его за проделанную работу, сообщили СМИ из британской столицы.
"Мне был хотелось горячо поблагодарить Вас за все, что Вы сделали в последние два года на посту министра по оформлению нашего выхода из ЕС", - цитируют СМИ письмо премьера министру.
Ранее Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием с планом по экономическим отношениям Великобритании и стран Евросоюза после официального выхода станы из ЕС.
"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ИФ), возможно, даже в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.
План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit , настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.
По сообщениям британских СМИ, в отставку подал также заместитель Д.Дэвиса Стив Бэйкер.
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Интерфакс