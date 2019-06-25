Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 2:26

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ, поскольку считает, что это позволит расширить рамки оказания влияние на Москву, в частности, по вопросам соблюдения прав человека.

"Причиной (поддержки возвращения России в ПАСЕ - ИФ) является то, что ее членство в Ассамблее будет одним из немногих доступных мировому сообществу путей привлечения России к ответственности за нарушение прав человека", - заявила она, выступая в британском парламенте.

Как ранее сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Россия подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Толстой отметил, что автор доклада (о совершенствовании процесса принятия решений ПАСЕ) член комитета по регламенту ПАСЕ г-жа Петра де Суттер, проявила "нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

Решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, заявила де Суттер.

"Это шаг вперёд - к выходу из тупика, в котором находилась ПАСЕ", - сказала она журналистам в ночь на вторник.

1гк гс

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