Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ, поскольку считает, что это позволит расширить рамки оказания влияние на Москву, в частности, по вопросам соблюдения прав человека.
"Причиной (поддержки возвращения России в ПАСЕ - ИФ) является то, что ее членство в Ассамблее будет одним из немногих доступных мировому сообществу путей привлечения России к ответственности за нарушение прав человека", - заявила она, выступая в британском парламенте.
Как ранее сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Россия подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Толстой отметил, что автор доклада (о совершенствовании процесса принятия решений ПАСЕ) член комитета по регламенту ПАСЕ г-жа Петра де Суттер, проявила "нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".
Решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, заявила де Суттер.
"Это шаг вперёд - к выходу из тупика, в котором находилась ПАСЕ", - сказала она журналистам в ночь на вторник.
1гк гс