Британский принц Майкл посетил Москву, несмотря на запрет для членов королевской семьи - газета
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Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Принц Кентский Майкл в сентябре посещал Москву, нарушив запрет на посещение России членами британской королевской семьи после инцидента в Солсбери, пишет в воскресенье газета "Сан".
"Он уехал в Россию 19 сентября на открытие в Москве школы Brookes - в то время, когда были названы имена двух российских агентов, совершивших атаку (в Солсбери)", - сообщает издание.
Принц Майкл Кентский многократно посещал Россию, имеет родственные связи с династией Романовых, о чем, в частности, свидетельствует его внешнее сходство с Николаем II. Участвует в восстановлении памятников архитектуры в Москве и Петербурге, деревянных храмов в России, курирует другие благотворительные программы в РФ.
1кю ки
Интерфакс