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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 18:25 27.06.2018 - 18:25

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Британское предложение по расширению полномочий ОЗХО предусматривает наделение экспертов организации правом устанавливать виновных и причастных к применению химического оружия на территории Сирии, а также - помогать странам-участницам организации в случае химатаки на их территории, говорится в документе, опубликованном в Twitter британского постпредства при ОЗХО.

Проект решения, который был одобрен ОЗХО ранее в среду, предполагает, что "технический секретариат ОЗХО будет применять механизм по определению виновных в применении химоружия в Сирийской Арабской Республики".

Организация сможет делать это "в тех случаях, когда миссия по установлению фактов ОЗХО в Сирии определяет или уже определила факт использования или вероятного использования (химоружия), а также в тех случаях, по которым Совместный механизм ООН-ОЗХО не подготовил доклад".

Кроме того, документ предусматривает, что техсекретариат будет также предоставлять регулярные доклады по итогам расследований на рассмотрение в Исполнительный Совет и ОЗХО и генсеку ООН.

Согласно британскому предложению, гендиректор ОЗХО наделяется правом предоставлять техническую экспертизу по запросу государства-участника (организации - ИФ), расследующего возможное применение химоружия на своей территории. Таким образом, эта экспертиза сможет установить виновных в использовании химоружия, а также организаторов атак и сторон, вовлеченных в это каким-либо образом.

Также, согласно документу, гендиректор ОЗХО сможет заручиться поддержкой сторонних экспертов для поиска виновных в химатаках.

Помимо этого, в документе отмечается, что генсеку ОЗХО необходимо на ближайшей сессии выдвинуть предложения по установлению независимых, беспристрастных, экспертных механизмов.

Речь идет о предложениях по усилению возможностей секретариата по обеспечению соблюдения странами конвенции (по запрещению химоружия - ИФ), а также о вариантах помощи, которую секретариат может предоставлять государствам-участникам, чтобы обеспечить условия для выполнения ими их обязательств в рамках конвенции.

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