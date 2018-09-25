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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 14:57 25.09.2018 - 14:57

*** Вблизи западных границ России также провел многочасовую разведку британский "летающий радар" AWACS

Лондон. 25 сентября. ИНТЕБРФАКС - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W во вторник провел многочасовой полет у побережья Крыма, в том числе вблизи районов, где на полуострове размещены дивизионы российской зенитной ракетной системы С-400, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZZZ666, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, который способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в течение более трех часов курсировал вдоль побережья Крыма, в том числе в районе Евпатории, Севастополя и Феодосии.

Аналогичный полет вблизи Крыма этот же самолет выполнял в минувшую субботу.

По мнению наблюдателей, британский самолет радиоэлектронной разведки, как и аналогичные самолеты ВВС США, пытается "нащупать" точные места дислокации, типы, количество и характеристики крымских С-400, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Самолеты-разведчики RC-135 собирают информацию о работе систем радиолокационного излучения радаров ПВО потенциального противника. Полученные сведения используются для разработки новых и модификации имеющихся систем раннего предупреждения об обнаружении авиации ВВС США радиолокационными станциями противника, а также способов подавления работы радаров и разработки противорадиолокационных ракет для их уничтожения.

Как сообщили "Интерфаксу" в минувший четверг в пресс-службе Черноморского флота, на боевое дежурство в районе Евпатории в Крыму заступил третий дивизион зенитных систем С-400.

Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Тем временем во вторник британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Sentry AEW.1 (AWACS) с бортовым номером ZH103 , вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, провел разведку у западных границ России. Встав в круг в воздушном пространстве Эстонии, он часами курсировал вблизи Ленинградской и Псковской областей.

1нв ки

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