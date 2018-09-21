Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 11:52 21.09.2018 - 11:52

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 провел полет вблизи побережья Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, полет был проведен в четверг днем. Разведывательный самолет с бортовым номером ZJ691, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение длительного времени курсировал близи российской морской границы в районе Североморска.

Как отмечают наблюдатели, примечательно, что полет британского разведчика был осуществлен в четверг после подлета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 к берегам Великобритании.

Как сообщалось, Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал "актом агрессии" совершенный в четверг полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.

"Российские бомбардировщики, зондирующие воздушное пространство Великобритании, являются еще одним напоминанием об очень серьезном военном вызове, который представляет для нас сегодня Россия. Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии. В очередной раз быстрая реакция наших Королевских ВВС продемонстрировала, насколько важны наши вооруженные силы для защиты Великобритании", - сказал британский министр обороны.

Как сообщило накануне Минобороны России, в четверг два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

"Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, отметили в российском оборонном ведомстве.

1нв ки

Neuer Inhalt Horizontal Line