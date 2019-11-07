Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 10:04

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Британский словарь Collins Dictionary назвал словосочетание "климатическая забастовка" главным выражением года, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Впервые словосочетание "климатическая забастовка" вошло в язык четыре года назад после начала протестных акций, приуроченных к Конференции ООН по изменению климата, прошедшей в Париже в 2015 году.

По данным Collins Dictionary, выражение "климатическая забастовка" стало особо популярным в 2019 году, в связи с широким распространением движений и организаций по защите климата.

Речь идет прежде всего о шведской школьнице Грете Тунберг, которая стала основателем движения Fridays for future ("Пятницы ради будущего"). Ее приглашали в международные организации, в частности, в ООН. Подросток активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство". Большинство букмекеров называли Турберг главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира 2019 года.

В 2018 году, по версии Collins Dictionary, самым популярным стало слово "одноразовый", а в 2017 году - словосочетание "фейковые новости".

1ка ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!