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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:22 14.03.2018 - 10:22

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Заседание совета национальной безопасности Великобритании проходит в среду в Лондоне под председательством главы британского правительства Терезы Мэй, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

Участники встречи, в их числе министры и высокопоставленные представители британского разведсообщества, обсуждают возможный ответ Лондона на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Ранее сообщалось, что среди возможных ответов британского правительства фигурируют действия экономического, финансового, дипломатического характера, а также возможность кибератаки на Россию.

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