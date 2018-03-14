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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Заседание совета национальной безопасности Великобритании проходит в среду в Лондоне под председательством главы британского правительства Терезы Мэй, сообщает британский телеканал "Скай-ньюс".

Участники встречи, в их числе министры и высокопоставленные представители британского разведсообщества, обсуждают возможный ответ Лондона на инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Ранее сообщалось, что среди возможных ответов британского правительства фигурируют действия экономического, финансового, дипломатического характера, а также возможность кибератаки на Россию.

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