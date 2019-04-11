Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают в четверг британские СМИ.
Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.
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