Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают в четверг британские СМИ.

Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

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