Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:10

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают в четверг британские СМИ.

Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!