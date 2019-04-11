Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 16:36

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Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в Великобритании в мае начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщают в четверг британские СМИ.

Ожидается, что первое заседание по этому вопросу состоится 2 мая. Дж.Ассанж будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

Судья Вестминстерского магистратского суда Майкл Сноу в четверг заявил, что США должны до 12 июня предоставить документы, касающиеся экстрадиции Дж.Ассанжа.

В четверг Дж.Ассанжа признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Однако дата слушаний по этому делу пока не объявлена.

Британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства этой страны и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.

После ареста Дж.Ассанжа полиция сообщила, что он был арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом 29 июня 2012 года за его неявку в суд. В лондонской полиции позднее сообщили, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа был арестован, в том числе, из-за запроса США об его экстрадиции.

Дж.Ассанж - австралийский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет.

Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

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