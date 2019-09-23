Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 5:21

***Правительство Великобритании планирует вернуть домой 160 тыс. граждан страны

Лондон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщают местные СМИ.

"Заявление о принудительной ликвидации компании до открытия бизнеса сегодня было подано в Высокий суд и дано распоряжение о назначении официального лица в качестве ликвидатора компании", - говорится в сообщении.

Питер Фанкхаузер, исполнительный директор Thomas Cook, извинился перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнерами.

"Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру", - сказал Фанкхаузер.

В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании сообщило в воскресенье, что все заказы Thomas Cook были отменены.

Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября.

"Из-за беспрецедентного количества британских клиентов, затронутых ситуацией, которые в настоящее время находятся за границей, Управление гражданской авиации обеспечило флот самолетов со всего мира, чтобы вернуть пассажиров в Великобританию обратными рейсами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Британии.

В нем отмечается, что запущен специальный сайт, на котором клиенты могут найти подробную информацию о таких рейсах.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.

Туроператор, в свою очередь, подтвердил, что в данный момент у него 600 тыс. клиентов находятся в отпуске по всему миру, в том числе 160 тыс. граждан Великобритании.

Данное возвращение обойдется правительству примерно в $750 млн, сообщили CNN в Управлении гражданской авиации страны.

1вз гс

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