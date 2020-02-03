Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 16:05

Лондон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Британский Королевский флот в понедельник завершил пятидневную операцию по сопровождению отряда кораблей Северного флота во время его прохождения вблизи берегов Англии, сообщил ВМФ Соединенного Королевства

"Три корабля Королевского ВМФ и два вертолета были задействованы для постоянного наблюдения за четырьмя российскими кораблями, которые продвигались по Английскому каналу (проливу Ла-Манш - ИФ) в Северное море", - говорится в сообщении.

В операции, в частности, участвовали ракетный фрегат Sutherland, сторожевой корабль Mersey и танкер Tideforce. Они "обеспечили постоянное наблюдение за российскими силами во время их прохождения вблизи Великобритании", говорится в сообщении.

При этом указывается, что британские корабли начали следить за отрядом Северного флота, когда он еще проходил по Бискайскому заливу по пути из Средиземноморья.

В отряд входили ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406.

Как сообщал Северный флот, отряд кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов", завершающий выполнение задач дальнего похода, пройдя Ла-Манш, 1 февраля вошёл в Северное море.

После прохождения через Ла-Манш ракетный крейсер "Маршал Устинов", средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406 в составе отряда вошли в южную часть Норвежского моря. Они направляются в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Их прибытие ожидается в конце недели.

Тем временем большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вышел из отряда. В понедельник на границе Балтийского и Северного морей его встретил большой десантный корабль "Кондопога". Корабли сформировали самостоятельный отряд и взяли курс на главную базу Северного флота - Североморск, сообщил Северный флот.

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