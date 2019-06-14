Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 17:30

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Банк Англии близок к своей цели увеличения представительства женщин в высшем менеджменте до 35% к 2020 году, заявил глава британского ЦБ Марк Карни.

По его словам, представительство женщин увеличилось с 17% в 2013 году, когда он возглавил Банк Англии, до нынешних 32%.

Карни добавил, что "канал будущих лидеров ЦБ" также является сильным в этом плане, поскольку на долю женщин приходится 46% позиций ниже менеджеров высшего звена.

Банк Англии подвергался жесткой критике в последние месяцы в связи с практически полным отсутствием женщин в комитетах, принимающих решения относительно кредитно-денежной и финансовой политики, пишет газета Financial Times.

Критику также вызывали неуместные заявления представителей Банка Англии - например, заместителя председателя ЦБ Бена Бродбента, назвавшего британскую экономику "климактерической".

Бродбент заявил в ходе выступления в парламентском казначейском комитете на этой неделе, что его слова не стоит воспринимать как показатель культуры в ЦБ. Он отметил, что Банк Англии добился "действительно серьезного улучшения" ситуации в плане представительства женщин.

Бродбент, отвечающий в британском ЦБ за монетарную политику, был переназначен на второй четырехлетний срок с 1 июля 2019 года. Карни планирует покинуть пост главы Банка Англии 31 января 2020 года.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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