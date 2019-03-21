Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 14:09

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Британские депутаты получили рекомендации пока что пользоваться такси, а не служебными автомобилями, из-за повышенной опасности, связанной с недовольством жителей страны ситуацией вокруг Brexit, сообщают местные СМИ.

По их данным, вице-спикер британской Палаты общин Линдси Хойл, который также отвечает за безопасность депутатов, разослал им электронные письма с предупреждениями о такой угрозе.

В письмах он указал, что членам Палаты общин рекомендуется добираться домой после работы на такси, поскольку существует опасность возможных атак со стороны недовольных британцев тем, как они ведут дела, связанные с Brexit. Такая инициатива продиктована тем, что британцы, увидев служебную машину британского парламента, догадаются, что в ней может быть кто-то из депутатов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

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