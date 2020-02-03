Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 19:50

Лондон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник впервые признал, что Brexit может подорвать способность британских служб безопасности выслеживать террористов и значимых представителей преступного мира, сообщило издание The Independent.

Выступая в палате общин парламента, министр пояснил, что Лондон - из-за прекращения режима свободного перемещения со странами ЕС - может утратить беспрепятственный доступ к таким инструментам ЕС по борьбе с преступностью, как обмен информацией о пассажирах транспортных сетей, предупреждения об опасности со стороны тех или иных лиц, база данных отпечатков пальцев и ДНК, регистрация транспортных средств.

"Они (власти ЕС - ИФ) утверждают, что условием доступа к некоторым подобным инструментам является принятие режима свободного передвижения", - сказал Рааб, признав, в сфере безопасности у Лондона в будущем могут возникнуть "трудности" с Брюсселем.

Однако министр отказался пояснять, продолжит ли Великобритания после выхода из ЕС участвовать в механизмах обмена данными с Евросоюзом.

Ранее, напоминает The Independent, Лондон признал, что в связи с реализацией Brexit покинет Европол и систему Европейского ордера на арест, действующего на территории государств ЕС.

В ночь на субботу Великобритания вышла из ЕС. После этого стартовал переходный период, в ходе которого стороны должны договориться о принципах, на которых они выстроят свои дальнейшие отношения.

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